Questa mattina, giovedì 2 gennaio, sulla statale 89 tra San Nicandro Garganico e Apricena, un furgone portavalori è stato assaltato da un gruppo di almeno otto malviventi. Per bloccare il traffico e impedire l’intervento delle forze dell’ordine, i criminali hanno incendiato diverse automobili.

Stando alle prime informazioni, un gruppo di uomini armati intorno alle 11.30 di questa mattina ha bloccato il furgone portavalori lungo la strada statale 89, costringendo il conducente a fermarsi. I malviventi hanno poi assaltato il mezzo, cercando di forzare le casse blindate contenenti denaro e altri beni di valore con un escavatore.

La banda ha inizialmente disseminato la strada di chiodi e successivamente ha incendiato alcuni veicoli per bloccare il transito in direzione San Nicandro Garganico e Apricena e rendere difficoltoso l’arrivo dei carabinieri sul luogo.

Le forze dell’ordine stanno analizzando ogni dettaglio, inclusi i resti dei veicoli incendiati e le tracce lasciate dai malviventi, per risalire agli autori del crimine. Il valore del bottino non è ancora stato determinato.

“Abbiamo sentito esplodere dei colpi di arma da fuoco e poi abbiamo visto un’auto in fiamme e una fila di chiodi che bloccava la strada”, spiega a Foggia Today un automobilista in quel momento in transito.