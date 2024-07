Assalto portavalori a Paderno Dugnano: banditi in fuga con bottino da 500mila...

Assalto a un portavalori nel Milanese questa mattina 9 luglio. Due guardie giurate sarebbero state aggredite alle spalle in un’area di servizio: i malviventi in fuga con il bottino dal valore di 500mila euro.

Rapina al portavalori sulla Milano-Meda

I due malviventi sono entrati in azione poco dopo le 8 di questa mattina. Erano circa le 8:30 quando i due vigilantes a bordo del furgone, con all’interno il prezioso bottino, si sono fermati alla stazione di servizio “La Sirenella” sulla Milano-Meda per una pausa al bar.

I due rapinatori al momento dell’uscita dal bar hanno aggredito le guardie giurate e, sotto minaccia, il furgone ed è stato diretto verso un’area abbandonata nel comune di Nova Milanese dove è stato svuotato del bottino.

Carabinieri e Polstrada sono arrivati sul luogo del ritrovamento quando erano da poco passate le 9: hanno rinvenuto i due sotto shock che si trovavano ancora ammanettati dietro il mezzo blindato.

Assalto portavalori: le ricerche dei due malviventi

I due dipendenti della ditta Battistolli hanno solo potuto dare l’allarme a furto compiuto. La cifra esatta del bottino è ancora da quantificare, ma si stima che sia di almeno 500mila euro.

Dopo aver ascoltato il racconto dei due uomini, i carabinieri hanno dato immediato avvio alle ricerche: la banda criminale è ricercata in tutta la Lombardia.

Le indagini delle forze dell’ordine

Le autorità stanno esaminando tutte le telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze che possano fornire ulteriori indizi per rintracciare i responsabili.

In base alle prime informazioni, pare che il colpo sia stato pianificato in ogni minimo dettaglio: la cancellata dell’ex locale, nel quale è stato portato il mezzo, sembra sia stata forzata già nei giorni prima in modo da agevolare l’ingresso del furgone.