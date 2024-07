La statale 613 Brindisi – Lecce è stata bloccata a causa dell’assalto da parte di alcuni malviventi a un portavalori. L’episodio è avvenuto, più precisamente, all’altezza di Tochiarolo. I responsabili del misfatto avrebbero sparato alcuni colpi di arma da fuoco, dando fuoco inoltre ad alcune vetture per bloccare l’intervento delle forze dell’ordine.

Statale Lecce bloccata: fiamme e disordine

Incendi e disordini lungo la strada statale 613 Brindisi-Lecce a causa di una rapina a un portavalori nei pressi del km 16,4, all’altezza di Torchiarolo. La strada è stata bloccata, causando lunghe code e attese per gli automobilisti. La viabilità è rimasta completamente interrotta durante le operazioni di polizia.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per gestire il traffico in sicurezza e ripristinare la normale viabilità nel minor tempo possibile. Anas ha comunicato le uscite obbligatorie per facilitare il flusso: in direzione sud al km 12,500 e in direzione nord al km 17,000.

L’allarme lanciato dagli automobilisti

Sono stati gli automobilisti a lanciare l’allarme, trovandosi di fronte a una strada bloccata e lunghi incolonnamenti. Le forze dell’ordine stanno gestendo il deflusso del traffico sulla complanare. Un grave episodio, questo, che ha creato panico e disagio tra i conduttori dei veicoli presenti sul posto.