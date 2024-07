Un brutto incidente si è verificato oggi, martedì 2 luglio 2024, tra i caselli del Rubicone e quello di Cesena, sulla A14. Un camion ha preso fuoco.

Incidente tra due camion, uno prende fuoco: traffico in tilt sulla A14

Un camion ha preso fuoco dopo un incidente tra due autoarticolati. L’autista è stato salvato dagli agricoltori che stavano lavorando nei campi dove è uscito di strada. L’allarme è scattato alle 16.30 di oggi, martedì 2 luglio 2024, sulla A14, tra i caselli del Rubicone e quello di Cesena. Un tir, per cause ancora da accertare, ha sbandato ed è finito fuori strada, per poi prendere fuoco dopo l’impatto con un altro mezzo pesante.

Incidente sulla A14: autista salvato da alcuni agricoltori

L’autista è stato portato in salvo da alcuni agricoltori che stavano lavorando nei campi a bordo autostrada, dove si è ribaltato il camion. I terreni hanno preso fuoco insieme al mezzo. L’uomo è stato portato in ospedale in ambulanza. Il traffico autostradale è stato bloccato in direzione nord, per permettere ai mezzi dei vigili del fuco di spegnere l’incendio del Tir e dei campi.