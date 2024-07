L’incidente è avvenuto questa mattina, martedì 2 luglio, intorno alle 10:30, sull’autostrada A7 Milano-Genova, nel tratto tra Gropello Cairoli e Casei Gerola.

Incidente in A7

Lo scontro avrebbe coinvolto due veicoli: sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, con un’ambulanza della Croce Garschese e una della Croce Verde di Pavia, e i vigili del fuoco.

Nell’impatto tra le due auto è rimasto ferito un uomo di 69 anni, trasferito in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Matteo. Nessuna notizia, invece, in merito al conducente ed eventuali passeggeri presenti sull’altra auto coinvolta nell’impatto.

La dinamica dell’incidente

Stando alle prime informazioni dopo l’incidente, la dinamica del sinistro stradale è al vaglio della polizia stradale. Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l’impatto, bisognerà attendere ulteriori sviluppi, dopo le prime indagini, per avere informazione in più sulla questione.

Tratto autostradale in A7 chiuso al traffico

L’Osservatorio strade della Provincia di Pavia ha informato che, fino alle 11:50, il tratto autostradale della A7, in direzione Genova, è stato chiuso.

Tuttavia, verso le ore 12 è stato riaperto al traffico, seppur con delle limitazioni e disagi per gli automobilisti, poiché la viabilità scorre soltanto sulla corsia di sorpasso.