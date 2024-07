Ancora sangue sulle strade italiane: nella giornata di venerdì, 28 giugno, intorno alle 14:30, uno scontro auto-moto, sulla strada statale Cassia, non ha lasciato scampo ad un militare dell’Aeronautica; a 57 anni è morto Roberto Grasso.

Incidente mortale per il militare dell’Aeronautica

L’incidente è avvenuto venerdì scorso, 28 giugno, intorno alle 14,30 nei pressi della cattedrale del Santo Sepolcro, sulla Cassia ad Acquapendente.

Roberto Grasso, militare dell’Aeronautica, in servizio allo Stato maggiore a Roma e originario di Priverno, dove viveva, si trovava nella Tuscia per un raduno di motociclisti. Uno scontro tra moto e auto ad una velocità non sostenuta, si è rivelato fatale.

La dinamica dell’incidente

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul luogo del tragico evento, per i rilievi finalizzati alla ricostruzione della dinamica. Lo scontro con un’auto guidata da un uomo di 90 anni, rimasto illeso.

Il militare è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e portato in codice rosso prima all’ospedale di Acquapendente e poi trasferito in eliambulanza a Belcolle a Viterbo, ma a nulla è servito l’immediato intervento, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Le indagini dopo la morte del militare

Dopo un giorno dal ricovero, sabato sera, il militare è morto: fatale una ferita al collo.

La salma è a disposizione dell‘autorità giudiziaria che potrebbe disporre ulteriori esami.