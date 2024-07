Camposanto, incidente mortale per un ragazzo: si è schiantato ad alta veloci...

Un nuovo incidente mortale è avvenuto a Camposanto, a Modena. Stando alle prime informazioni disponibili, la vittima è un ragazzo di 26 anni che si è schiantato ad alta velocità contro una pianta. Lo scontro è avvenuto ieri notte intorno all’1:00. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

Incidente mortale a Camposanto

La vittima, un ragazzo ventiseienne, stava percorrendo la strada SP2 Panaria Est all’altezza del civico 334 verso l’una della scorsa notte. A quanto pare è intorno a quest’ora che la vettura avrebbe colpito ad alta velocità una pianta che si trovava sul lato della strada, causando l’incidente mortale. Il conducente sarebbe morto sul colpo.

Dopo l’impatto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Felice che hanno fatto di tutto per liberare il corpo del ragazzo dalle macerie della vettura. In seguito è anche accorso il personale sanitario del 118 che ha usufruito dell’aiuto di un’eliambulanza. Infine, è anche sopraggiunta una voltante dell’Arma dei Carabinieri e la strada è stata chiusa per tutto il tempo delle operazioni.

Questo è solo l’ultimo di una serie di incidenti che hanno coinvolto la zona, solo poco tempo fa ha infatti perso la vita un uomo di 34 anni.