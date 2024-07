Lutto nel mondo dello sport italiano: è morto Davide Baggio. Il 56enne, in vacanza in Egitto con la moglie Chiara Tombolato, è deceduto a causa di un brutto incidente. Le condizioni di salute della consorte sono gravi.

Incidente mortale in Egitto, Davide Baggio è morto: grave la moglie

Quella che doveva essere una bellissima vacanza in Egitto si è trasformata in tragedia per la famiglia di Davide Baggio. Il 56enne e la moglie Chiara Tombolato sono rimasti coinvolti in un terribile incidente stradale, che ha causato la morte dello sportivo e il ferimento della consorte.

Le dinamiche dell’incidente

Sabato 29 giugno 2024, Davide Baggio e la moglie avevano in programma un’escursione che da Hurghada li avrebbe portati a Luxor. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, i coniugi avrebbero dovuto raggiungere la meta con un autobus, ma a causa dell’overbooking si sono rivolti ad un servizio privato. L’auto su cui viaggiavano, forse a causa dell’esplosione di uno pneumatico, è uscita di strada. L’incidente è apparso serio fin dai primissimi momenti.

Come sta la moglie di Davide Baggio?

Davide Baggio, che viaggiava sul sedile posteriore, è morto, mentre sua moglie, seduta accanto al guidatore, è grave. La donna, ricoverata presso El Gouna Hospital di Hurghada, non è in pericolo di vita, ma ha riportato fatture importanti che necessitano di un intervento chirurgico in loco.