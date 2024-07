Un incidente stradale frontale si è verificato questa mattina, lunedì 1 luglio, intorno alle 9:45, a Caposile, sulla rotonda che collega la strada regionale 89 Treviso-mare: tre le persone ferite.

La dinamica dell’incidente stradale a Caposile

Sono tre le persone rimaste ferite nello scontro: due di loro viaggiavano a bordo di un’auto che, intorno alle 9.45, si sarebbe immessa nella rotatoria contromano. Lo scontro con un’altra macchina è stato inevitabile, il terzo ferito viaggiava su questa auto.

Il sinistro ha mandato in tilt il traffico, ma l’intervento di messa in sicurezza dell’area è avvenuto nel giro di qualche ora. Le forze dell’ordine hanno cercato di limitare i disagi della circolazione in tempi brevi: poco dopo le 11.30 la viabilità era stata ripristinata.

L’arrivo dei soccorsi nell’incidente

Per soccorrere i tre feriti è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco giunta da San Donà di Piave, supportata da una squadra di Mestre. Sul posto anche il personale Suem del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso.

I feriti, seppur ricoverati in gravi condizioni, secondo le prime indiscrezioni, non sarebbero in pericolo di vita.

Le indagini delle forze dell’ordine a Caposile

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire in modo più preciso la dinamica dell’incidente e le cause dell’impatto, affinché vengano stabilite eventuali responsabilità.