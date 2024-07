Luca De Luca e Tuan Ngoc Nguyen Tri sono i due motociclisti morti nel tragico incidente avvenuto domenica mattina, 30 giugno, a Roma, su via del Foro Italico.

La dinamica dell’incidente mortale per Luca De Luca

Il primo motociclista, di origine vietnamita, aveva 52 anni, e viveva alla Giustiniana. Luca De Luca, di anni ne aveva 46 e gestiva un bar tavola calda a Prati, molto famoso in zona per le sue attività imprenditoriali nella ristorazione. Il tragico impatto è avvenuta domenica mattina verso le 11.30 all’altezza di via Salaria, in direzione Stadio Olimpico. Attualmente sono in corso gli accertamenti per capire cosa possa essere accaduto: i mezzi sono stati sequestrati per effettuare tutte le indagini del caso. I due motociclisti erano in sella a una Triumph ed una Buell BL1 quando, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati.

L’arrivo dei soccorsi nell’incidente a Roma

I soccorritori del 118, giunti sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che confermare il decesso dei due giovani: uno dei due è finito addosso a un muretto, l’altro sul guardrail; troppo gravi le ferite riportate.

La morte dell’imprenditore Luca De Luca

Luca era un papà, separato, di una bambina di 5 anni e dal suo profilo Facebook emergono collaborazioni con la Rai e una grande passione per i viaggi e la musica. Cordoglio, non solo a Roma, ma anche dalle Isole Tremiti: