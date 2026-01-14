Assessore Mammi (Emilia Romagna): "Marca è fiera che cresce, così come il settore"

Bologna, 14 gen. (Adnkronos) – "Come Regione Emilia Romagna, siamo molto contenti di ospitare la 22.ª edizione di ‘Marca’, un evento che cresce ogni anno, così come cresce il settore in una regione che è ancora il cuore agroalimentare dell'Italia, la Food Valley, con 44 prodotti Dop e Igp”. Lo ha detto Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura e Agroalimentare della Regione Emilia Romagna, alla giornata inaugurale dell’edizione 2026 di Marca by BolognaFiere & Adm – Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l’intero ecosistema della Private Label.

“La nostra è una regione che ha le filiere, dalla produzione alla trasformazione fino alla commercializzazione. Siamo la terra delle filiere, del fare insieme. ‘Marca’ può essere un grande evento proprio per rafforzare la dimensione delle filiere e la collaborazione tra le varie componenti – aggiunge – Quando parliamo di grande distribuzione parliamo anche di agroalimentare: un settore che ha superato i 30 miliardi di euro ed è arrivato a 10 miliardi di euro di export”.

“I dazi sono tasse che colpiscono le imprese e i cittadini, togliendo soldi all'economia reale. Questo ci preoccupa molto – spiega – perché siamo la Regione italiana che esporta di più sia nel mondo che negli Stati Uniti d'America. Naturalmente, nel 2025 gli importatori americani hanno riempito i magazzini e gli effetti dei dazi li vedremo in primavera. Qualche contrazione la stiamo già vedendo, soprattutto per produzioni come il vino, che è in un momento di grande difficoltà per problemi legati ai consumi e ai costi di produzione. Si tratta di un prodotto che esportiamo molto negli Stati Uniti e dunque in questo caso il dazio può colpire molto. Mi auguro – conclude – che ci possano essere dei ripensamenti futuri, come ci sono stati sulla pasta. Auspichiamo che questo avvenga anche per il vino e per altri prodotti”.