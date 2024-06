Non bisogna mai esultare prima dell’arrivo al traguardo, da oggi in poi lo ricorderà bene la marciatrice spagnola, Laura Garcia-Caro, che, sul traguardo della 20 km degli Europei di Roma, ha perso la medaglia di bronzo per aver esultato troppo presto.

La finale della 20 km di marcia

A meno di 2 km dall’arrivo l’azzurra Valentina Trapletti stacca Laura Garcia-Caro. A quel punto, la spagnola era certa di portare a casa la medaglia di bronzo, la prima di alto livello per la 29enne di Huelva. Ma qualcosa non va come previsto: convinta del terzo posto, l’atleta Garcia-Caro esulta, durante la marcia, con la bandiera sulle spalle prima dell’arrivo al traguardo. Non si accorge però, che è inseguita dall’ucraina Olyanovska, che negli ultimi passi, le sfila il terzo posto:

«Non ho nemmeno guardato il maxischermo dello stadio. Ero concentrata per andare all’arrivo».

Il suo volto sfigurato dalla delusione sta facendo il giro del web, si è trattato proprio di una brutta sorpresa ed un grave errore per Garcia-Caro, che in conclusione chiude la gara al quarto posto.

20 km di marcia femminile: il risultato trionfale delle italiane

La campionessa olimpica Antonella Palmisano ha vinto la medaglia d’oro nella 20 km di marcia femminile e Valentina Trapletti ha conquistato l’argento. Palmisano ha percorso la distanza in un’ora, 28 minuti e 9 secondi, 28 di vantaggio su Trapletti, che co 1h28’37” ha stabilito il suo record personale.

Le due atlete, intervistate subito dopo la gara sono entusiaste del risultato ottenuto: