Atletica: prove di staffetta di marcia per Palmisano e Stano domenica a Modugno

Modugno, 15 gen. – (Adnkronos) – È la prima volta che in Italia si disputa una staffetta di marcia sulla distanza di maratona, la nuova specialità olimpica introdotta a partire da Parigi 2024. Un evento tutto da scoprire, un territorio fin qui inesplorato ma che mette in palio le medaglie ai Giochi e, come tale, va approfondito nei minimi dettagli. La Puglia, ‘cattedrale’ della marcia, lancia la stagione a cinque cerchi di Antonella Palmisano e Massimo Stano nella mattinata di domenica 21 gennaio: è l’ora del Modugno Walk Race, il primo banco di prova agonistico su questa specialità, un meeting internazionale che vede coinvolte cinque coppie di interesse nazionale e diversi marciatori dall’estero.

I due campioni olimpici Stano (Fiamme Oro) e Palmisano (Fiamme Gialle) gareggeranno in tandem, con due frazioni a testa, alternate. Queste le distanze: 11,195 km la prima frazione (uomini), 10 km la seconda (donne), 11 km la terza (uomini) e 10 km la quarta (donne). Le altre coppie saranno composte da Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) e Valentina Trapletti (Esercito), Andrea Cosi (Carabinieri) e Alexandrina Mihai (Fiamme Oro), Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle) e Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Andrea Agrusti (Fiamme Gialle) e Sara Vitiello (Fiamme Oro). Gli organizzatori hanno anche annunciato la presenza della cinese campionessa del mondo di Londra 2017 della 20 km Yang Jiayu e di una coppia etiope, oltre ad altri azzurri come Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle) e Michele Antonelli (Aeronautica), e i giovani Diego Giampaolo (Fiamme Gialle), Giulia Gabriele (Fiamme Gialle Simoni), Giuseppe Disabato (Amatori Atl. Acquaviva).

L’evento in provincia di Bari sarà anche l’occasione per continuare i test già iniziati nel raduno azzurro di Castelporziano, a dicembre, dall’equipe di valutatori della Federazione in collaborazione con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport: tra i vari aspetti da indagare, il focus è sul recupero degli atleti tra una frazione e la successiva. In termini prettamente sportivi, l’appuntamento darà indicazioni per la composizione delle tre coppie azzurre che saranno impegnate ai Mondiali di marcia a squadre di Antalya (Turchia) il 21 aprile, evento fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi. Le staffetta di domenica (start alle 9.45) sarà anticipata dal convegno di sabato pomeriggio ospitato dalla biblioteca Comunale Carlo Perrone: il seminario “Endurance e dintorni – Aggiornamenti e spunti” sarà moderato dal direttore tecnico Antonio La Torre e vedrà gli interventi di Stefano Serranò, Stefano Righetti e Gaspare Pavei.