Atletica: Tamberi taglia nastro dei centri McFit di Roma Laurentina e Tiburtina

Roma, 22 set. – (Adnkronos) – Gianmarco Tamberi ha tagliato il nastro dei centri McFIT di Roma Laurentina e di Tiburtina. Il campione olimpico ha partecipato al press tour con la stampa in occasione del taglio del nastro del centro fitness di Roma Laurentina, presso il Maximo Shopping Center.

"Mi piace lo spirito giovane e attento alla salute che incarna McFIT e sono molto felice oggi di essere qui”. Così Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha commentato l’inaugurazione dei due nuovi centri di Roma. “Lo sport è da sempre parte della mia vita, in ogni sua forma – ha dichiarato Tamberi- Lo stare bene e la giusta alimentazione sono alla base di ogni risultato sportivo".

“McFIT, con questi due nuovi interventi a Laurentina e a Tiburtina, continua a contribuire allo sviluppo e alla riqualificazione dei quartieri periferici di Roma, dove vivono circa 2 milioni di persone – ha aggiunto Samuele Frosio, country manager RSG Group Italia – McFIT si inserisce in zone con buone densità abitative, sviluppando progetti di grande pregio architettonico e contribuendo, al contempo, all’integrazione dei quartieri popolari nella vita della città. In questo modo i nostri centri fitness diventano dei punti di riferimento e incontro delle aree urbane coinvolte dove è possibile essere protagonisti di un cambiamento sociale”.

Al momento attivi in 48 Paesi e in 6 continenti, con circa 1.000 centri attivi. “Oggi è un giorno molto importante per la nostra società perché presentiamo ufficialmente due centri fitness McFIT a Roma – ha detto Luca Torresan, responsabile marketing e comunicazione RSG Group Italia – È un segnale di rinascita importante per noi e i nostri abbonati che sono tornati numerosi ad allenarsi in sicurezza in tutte le nostre palestre in Italia”.