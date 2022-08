Ats Milano, "contro West Nile lotta a zanzare, ecco come"

Milano, 19 ago. (Adnkronos Salute) – "La lotta alle zanzare, veicolo di malattie infettive: un impegno di tutti". L'Ats Città metropolitana di Milano pubblica sul suo sito web una pagina informativa per diffondere il più possibile tutte le indicazioni per "contrastare la diffusione di zanzare" che potrebbero essere vettore di malattie infettive come quella da West Nile virus, "potenzialmente pericolose soprattutto per le persone più fragili come gli anziani e coloro che soffrono di patologie croniche".

Un'iniziativa che arriva dopo che il ministero della Salute ha evidenziato "una sostenuta circolazione" del patogeno (Wnv) "in alcune zone, soprattutto del Nord Italia".

L'Ats evidenzia alcune particolarità per cui è necessario prestare attenzione ad alcune misure per il contrasto delle zanzare. "I dati del ministero mostrano che l'attuale stagione epidemica del West Nile virus ha un andamento peculiare rispetto a quelle del triennio precedente: la circolazione virale ha avuto un inizio precoce; il numero di positività" rilevate "tra avifauna sorvegliata e pool di zanzare è maggiore; è aumentato il numero di infezioni umane.

I motivi sono prevalentemente due: condizioni climatiche favorevoli per la proliferazione del vettore, cioè le zanzare appartenenti al genere Culex; conseguente circolazione virale tra l'avifauna selvatica, serbatoio naturale del virus, e i mammiferi, uomo incluso".

Sulla base di queste evidenze, conclude l'Ats, "e in considerazione della rilevanza dell’infezione per la salute pubblica e per la sanità animale è necessario mettere in atto tutte le misure utili a limitare il rischio di ogni ulteriore trasmissione all'uomo e agli animali".