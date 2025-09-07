Si è recato sul posto di lavoro dell’ex moglie e l’ha brutalmente aggredita con un coltello e a mani nude colpendola ripetutamente al volto. L’orribile episodio di violenza di genere si è verificato a Bassano del Grappa nella serata di sabato 6 settembre: la 42enne, stando a quanto raccontato dal governatore del Veneto Luca Zaia, stava lavorando quando si sarebbe trovata davanti l’ex marito che avrebbe iniziato ad accoltellarla al volto oltre che alle braccia e al torace, prendendola ripetutamente a pugni in varie parti del corpo.

Grave aggressione sul lavoro: attaccata dall’ex marito con pugni e coltellate

Il dramma si è consumato intorno alle 22.45 nella cittadina della provincia di Vicenza. Sul posto, allertate dai testimoni, sono intervenuti rapidamente le forze dell’ordine e i soccorritori del 118. La donna di 42 anni è stata stabilizzata e trasportata con la massima urgenza all’ospedale San Bassiano. Qui i medici ne hanno disposto il ricovero in Osservazione Breve Intensiva con gravi ferite; non sarebbe in pericolo di vita ed i medici stanno monitorando ora dopo ora la sua situazione.

In merito a quanto accaduto, per di più su un luogo di lavoro, è intervenuto duramente anche Luca Zaia, governatore del Veneto, esprimendo

“la più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere”. E sottolineando quanto oggi, più che mai, sia necessario mettere a punto una serie di interventi mirati che consentano di prevenire tragedie di questo tipo, con atti violenti commessi da ex partner.