Almeno 18 palestinesi sono stati uccisi la scorsa notte in una serie di raid aerei israeliani che hanno colpito abitazioni e tende di sfollati nella città di Gaza, secondo fonti mediche, di cui sette erano bambini.

Raid aerei israeliani uccidono almeno 18 palestinesi

Tre persone sono state uccise e altre sette ferite quando un appartamento è stato bombardato.

Altri tre civili hanno perso la vita e molti sono rimasti feriti dopo che un raid ha colpito una tenda che ospitava famiglie sfollate a ovest di Gaza City.

Altre vittime nei settori sud-occidentale e occidentale

Nel settore sud-occidentale della città, tre palestinesi sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti in seguito al bombardamento di un appartamento. Due persone sono morte e altre sono rimaste ferite quando una tenda accanto ad una moschea, colpita da un drone. Due civili hanno perso la vita e altri sono rimasti feriti in un attacco aereo che ha colpito un appartamento. Altri due palestinesi sono stati uccisi e diversi feriti dopo che un drone ha attaccato una tenda che ospitava famiglie sfollate, nella parte occidentale della città.

Il bilancio dell’offensiva israeliana

Un’ulteriore vittima è stata registrata, insieme a diversi feriti, quando un raid ha colpito un appartamento. L’offensiva israeliana in corso a Gaza, iniziata nell’ottobre 2023, ha finora causato circa 64.000 morti, come emerso dal Ministero della Salute di Gaza e oltre 161.000 feriti tra i palestinesi. Le autorità locali temono che molte altre persone siano ancora intrappolate sotto le macerie, irraggiungibili dalle squadre di soccorso a causa della prosecuzione degli attacchi.