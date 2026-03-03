Attacchi russi in Ucraina: vittime civili e danni alle infrastrutture ferroviarie

Colpi russi hanno causato diverse vittime in Ucraina, compreso un attacco a un treno passeggeri che ha suscitato preoccupazione per le vie di comunicazione e la sicurezza dei civili

Una nuova ondata di attacchi aerei e con droni, attribuiti alle forze russe, ha provocato almeno otto morti in diverse parti dell’Ucraina, secondo le autorità di Kiev. Tra gli episodi più gravi c’è il bombardamento di un treno passeggeri in movimento: un colpo diretto al trasporto pubblico che mette in evidenza quanto siano esposte e vulnerabili le infrastrutture di mobilità e, soprattutto, la popolazione civile.

Le esplosioni hanno interessato sia centri urbani sia zone meno densamente popolate, lasciando dietro di sé vittime, feriti e danni alle abitazioni e ai servizi essenziali. Le autorità locali interpretano gli attacchi come parte di una campagna mirata a interrompere le comunicazioni interne e a esercitare pressione sul territorio ucraino, mentre sul fronte diplomatico proseguono i tentativi di mediazione internazionale. Nel frattempo sono state avviate indagini per chiarire dinamiche e responsabilità, e la tensione resta alta nelle aree colpite.

Vittime e luoghi

A Kramatorsk, città orientale ancora sotto forte pressione, tre persone hanno perso la vita. Le autorità locali denunciano attacchi che hanno colpito civili e strutture di protezione, aggravando una già precaria situazione di sicurezza. Nella regione di Donetsk, il capo dell’amministrazione regionale ha segnalato due morti a Druzhkivka e tredici feriti. Le rivendicazioni territoriali mosse da Mosca su alcune di queste zone non sono riconosciute a livello internazionale, mentre gli scontri continuano a peggiorare le condizioni umanitarie sul posto.

Il treno colpito

Nella regione di Dnipropetrovsk un convoglio passeggeri è stato colpito da droni: un uomo di 75 anni è morto e altre nove persone sono rimaste ferite. Il personale di bordo ha fermato il treno, evacuato i passeggeri e prestato i primi soccorsi; le autorità locali sono intervenute per assistere i feriti e mettere in sicurezza l’area. Questo episodio conferma che le linee ferroviarie — oltre a garantire la mobilità civile — sono diventate obiettivi strategici: danni a rotaie e impianti complicano il trasporto di persone e merci e ostacolano i corridoi di assistenza umanitaria.

Impatto sulle reti e sulla popolazione

Secondo il CEO delle Ferrovie ucraine, gli attacchi ripetuti sembrano volti a isolare specifiche regioni, interrompendo rifornimenti e movimenti logistici. Le interruzioni della rete abbassano la resilienza delle comunità e rendono più difficile la distribuzione di beni essenziali. Sul piano pratico, ogni danneggiamento alle infrastrutture ferroviarie o stradali rallenta gli aiuti e aumenta i rischi per chi resta in zona.

Altri focolai

Nel nord, nella regione di Chernihiv vicino al confine con la Russia, le autorità hanno confermato la morte di una donna nata nel 1937; nello stesso territorio è stato ritrovato il corpo di un uomo di 55 anni tra le macerie di un’abitazione. I dati raccolti segnalano danni significativi alle aree residenziali e crescenti bisogni di assistenza: cibo, cure mediche e riparo sono diventati urgenti per molte famiglie.

Conseguenze umanitarie e quadro legale

Le ostilità in corso compromettono l’accesso ai servizi essenziali e alimentano nuovi sfollamenti interni, con conseguenze sanitarie e logistiche immediate. Osservatori internazionali e autorità ucraine hanno ripetutamente denunciato attacchi su obiettivi civili e infrastrutture pubbliche, che possono configurare gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Sono necessarie verifiche indipendenti sul terreno e un rafforzamento coordinato degli aiuti per rispondere ai bisogni più urgenti della popolazione.

Restano molte domande aperte sulla dinamica di questi attacchi e sulle responsabilità; intanto, le comunità colpite sperano in risposte rapide da parte delle autorità e in un aumento dei corridoi umanitari per alleviare una situazione che si fa ogni giorno più critica.