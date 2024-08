Non si fermano i disordini nel Regno Unito dopo il terribile attacco a Southport, in cui sono morte tre bambine.

Non si ferma l’ondata di disordini nel Regno Unito, dopo l’attacco a Southport, in cui hanno perso la vita tre bambine.

Attacco a Southport, disordini dell’ultradestra nel nord-est

Non si placa l’ondata di disordini nel Regno Unito. Ci sono stati nuovi scontri tra manifestanti dell’ultradestra e polizia, davanti a una moschea di Sunderland, nel Nord-Est dell’Inghilterra. Almeno tre agenti sono rimasti feriti nel contenimento della protesta e sono finiti in ospedale. Alcune auto sono state date alle fiamme, vetrine dei negozi distrutte e ci sono state decine di arresti. Axel Rudakubana, di 17 anni, è stato accusato di omicidio dopo l’attacco avvenuto in un centro di danza e yoga vicino a Liverpool, in cui sono state uccise tre bambine. Fin dalle prime ore sono circolate notizie false sull’attentatore, indicato come vicino all’estremismo islamico. Questo ha scatenato violente proteste dell’ultradestra.

Da Southport i disordini si sono allargati in altre zone. Durante la manifestazione a Sunderland ci sono stati scontri con le forze dell’ordine. “Le scene scioccanti a cui abbiamo assistito a Sunderland sono completamente inaccettabili” ha dichiarato il sovrintendente capo della polizia di Northumbria, Helena Barron. “La comunità musulmana è profondamente preoccupata” ha aggiunto Zara Mohammed, segretaria generale del Consiglio musulmano della Gran Bretagna.

Attacco a Southport, disordini dell’ultradestra nel nord-est: Londra blindata

L’allarme è molto alto soprattutto a Londra, dove nel fine settimana gli estremisti di destra sono pronti a scendere in strada per manifestare contro l’immigrazione nelle stesse ore in cui in città si terrà un corteo dei pro-Palestina per chiedere la fine delle ostilità nella Striscia di Gaza. La polizia ha fatto sapere di aver aumentato il proprio numero “per rassicurare” gli abitanti.

Allerta massima anche a Southport e Liverpool. Dopo gli scontri dello scorso martedì nella cittadina, con il ferimento di cinquanta agenti, la polizia del Merseyside si è detta pronta ad affrontare nuovi scontri e ha dispiegato altro personale.