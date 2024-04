Attacco al centro commerciale di Sidney: identificato l'autore

La polizia australiana ha identificato l’autore dell’attacco al centro commerciale di Sidney: “Soffriva di problemi mentali, escludiamo terrorismo”.

Attacco al centro commerciale di Sidney: identificato 40enne come autore

Joel Cauchi: questa sarebbe l’identità dell’autore dell’attacco al centro commerciale di Sidney dello scorso 7 aprile.

Secondo la polizia del New South Wales, il 40enne in seguito ucciso dalla polizia, in precedenza avrebbe sofferto di problemi mentali non specificati, e per questo motivo al momento si esclude la pista del terrorismo.

“Attacco frutto di squilibrio mentale”

L’assistente commissario di polizia del NSW Anthony Cooke ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa: “Stiamo continuando a lavorare attraverso la profilazione dell’autore del reato, ma molto chiaramente a noi in questa fase sembrerebbe che questo sia legato alla salute mentale dell’individuo coinvolto”.

“A questo punto non abbiamo a disposizione nessuna informazione, nessuna prova che suggerirebbe che questo fosse guidato da una particolare motivazione – ideologia o altro”, così specifica sempre l’assitente commissario di polizia australiano.

“I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con le famiglie e gli amici delle vittime e coloro che sono ancora in cura in questo momento.Le azioni di Joeel erano davvero orribili e stiamo ancora cercando di capire cosa è successo. Ha combattuto con problemi di salute mentale da quando era un adolescente”, così ha commentato la famiglia di Joel, incredula per quanto accaduto.