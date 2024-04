Polizia: "L'attacco a Sydney non è terrorismo", killer ucciso da una poliziotta

La Bbc riferisce che l'attacco avvenuto oggi, 13 aprile, in un centro commerciale a Sydney non è stato un episodio legato al terrorismo: killer ucciso

L’autore dell’attacco oggi in un centro commerciale a Sydney era un uomo di 40 anni, noto alla polizia, per tale ragione è stato affermato «non si tratta di un episodio di terrorismo».

Le parole della polizia dopo l’attacco a Sidney

L’ispettrice della polizia locale Karen Webb ha affermato:

«Sappiamo qualcosa di questa persona ma stiamo aspettando di confermare la sua identificazione» aggiungendo che «non si pensa che avesse un movente ideologico, in altre parole non si tratta di un episodio di terrorismo».ù

Killer ucciso da una poliziotta a Sidney

I testimoni, come riferiscono i media australiani, hanno assistito all’intervento dell’agente che è intervenuta e ha estratto la pistola: «Butta il coltello», ha ripetuto più volte all’uomo.

Il killer non soltanto non ha obbedito, ma si è anche avvicinato minacciosamente all’agente che a quel punto ha ucciso l’uomo colpendolo al torace.

La poliziotta che ha ucciso l’autore dell’attacco a Sidney

Viene già lodata come una “eroina nazionale” la poliziotta che ha bloccato e ucciso l’autore dell’attacco al centro commerciale di Sydney in cui ci sono sei morti.

Sui social network è stata condivisa l’immagine della donna unita all’appello a conferirle ‘l’Ordine di Australia’, una delle massime onorificenze nazionali.