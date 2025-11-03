Aumento del consenso tra gli elettori per la riforma della giustizia: risultati del sondaggio

Il consenso per la riforma della giustizia è in costante aumento, mentre il ministro Nordio mette in evidenza i vantaggi di un sistema giudiziario più equo e giusto.

Un recente sondaggio condotto da Youtrend per SkyTg24 ha rivelato un incremento del sostegno al sì per la riforma della giustizia, ora al 56%, rispetto al 44% per il no. Questo dato evidenzia un significativo miglioramento rispetto a un sondaggio simile realizzato a luglio, quando il sostegno era pari al 51%.

Le dichiarazioni del ministro Nordio

In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha dichiarato di non ritenere che la nuova legge violi l’indipendenza della magistratura. “Il principio di indipendenza è chiaramente sancito nella legge costituzionale”, ha affermato. Secondo Nordio, il dissenso manifestato dai vertici dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) è comprensibile. Tuttavia, molti magistrati, in privato, si esprimono a favore del sorteggio, poiché questo sistema potrebbe liberarli dalle pressioni delle correnti interne.

I timori sull’indipendenza

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha affermato che le preoccupazioni riguardanti l’indipendenza della magistratura sono infondate. \”Nessun magistrato di buon senso può accettare l’idea che ci sia un attacco all’indipendenza\”, ha dichiarato. Inoltre, ha evidenziato come molti sindaci del Partito Democratico, seppur in modo riservato, siano favorevoli all’abolizione dell’abuso d’ufficio. \”Ogni magistrato sa che la carriera è influenzata dal Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) e che per chi non è associato a una corrente, le possibilità di avanzamento sono limitate\”, ha aggiunto, citando anche il procuratore Gratteri, sostenitore del sorteggio.

Le implicazioni della riforma

La riforma prevede uno sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura (Csm), separando le funzioni disciplinari da quelle di autogoverno. Secondo il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, questa nuova struttura è stata concepita per garantire una maggiore indipendenza dalle correnti, spesso considerate una fonte di devianza inaccettabile. “L’Alta Corte, prevista dalla riforma, è un organismo altamente qualificato”, ha affermato Nordio, sottolineando che la presenza del presidente della Repubblica alla guida dei due Csm rappresenta una garanzia di imparzialità.

Il ruolo della politica

Il Ministro Nordio ha chiarito che la riforma non intende minare l’autonomia della magistratura, ma piuttosto ripristinare il primato della politica nel rispetto della Costituzione. Ha citato come esempio il governo Prodi, caduto a causa di indagini infondate su un suo predecessore. “Mi sorprende che una persona intelligente come Elly Schlein non riconosca i benefici di questa riforma anche per il suo partito”, ha dichiarato.

Le critiche e le preoccupazioni

Nonostante il crescente sostegno, emergono voci critiche riguardo alla riforma. Alcuni esperti esprimono timori che la separazione delle carriere e la nuova struttura del Csm possano favorire un maggiore controllo politico sui pubblici ministeri. In risposta a tali preoccupazioni, Nordio ha dichiarato: “La riforma è stata concepita per evitare che sembri una punizione verso la magistratura. Non abbiamo intenzione di toccare l’obbligatorietà dell’azione penale, e ciò è stato fatto anche per non alimentare ulteriori polemiche”.

Una visione per il futuro

Il ministro ha ribadito che la riforma mira a riportare equilibrio tra il potere politico e quello giudiziario. È essenziale per la credibilità della magistratura stessa. Ha citato il caso Palamara come esempio di come la magistratura debba affrontare le proprie sfide interne per riacquistare la fiducia del pubblico. «Se si vuole ridare credibilità alla magistratura, è fondamentale che si scoperchi la verità», ha concluso.