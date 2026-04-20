L’esercito degli Stati Uniti ha annunciato una revisione delle regole di accesso al servizio che estende l’età massima di arruolamento da 35 a 42 anni. L’aggiornamento formale compare nell’Army Regulation 601–210 datata March 20 e la sua entrata in vigore è fissata per il April 20. Contestualmente, la normativa cancella l’obbligo di richiedere un waiver se il candidato ha una singola condanna per possesso di marijuana o di strumenti correlati.

Cosa cambia concretamente per chi vuole arruolarsi

Dal punto di vista pratico, la modifica amplia la platea dei potenziali candidati per la Forza Regolare, la Army Reserve e la Army National Guard. L’eliminazione della regola sul waiver per una condanna minima legata alla marijuana riduce un ostacolo amministrativo che, secondo i vertici dell’apparato reclutamento, veniva concesso nella maggior parte dei casi.

Restano invece inalterati i divieti riguardanti reati più gravi: non ci sono cambiamenti sulle esclusioni per comportamenti delittuosi o per condanne significative.

Allineamento con altre branche

La decisione porta l’esercito più vicino agli standard di età applicati da altre forze armate statunitensi come l’Air Force, la Navy, la Coast Guard e la Space Force, che già accettano arruolati nella prima parte dei 40 anni.

Rimangono differenze: i Marines mantengono limiti più stringenti, con un’età massima fissata a 28 anni.

Perché è stata presa questa decisione

Il cambiamento è stato interpretato come una risposta ai problemi di reclutamento che l’esercito ha affrontato negli ultimi anni. I dati del US Army Recruiting Command mostrano che i target di arruolamento non sono stati raggiunti nel 2026 e nel 2026, quando sono mancati circa il 25% e il 23% degli obiettivi rispettivamente, mentre nel 2026 e 2026 l’esercito ha registrato il raggiungimento delle quote prefissate.

Fattori strutturali e profilo dei nuovi arruolati

Le spiegazioni avanzate comprendono cambiamenti nel mercato del lavoro, una scarsa conoscenza delle opportunità militari e la ridotta disponibilità di giovani idonei a causa di problemi come obesità, uso di sostanze e disturbi di salute mentale. Parallelamente si osserva un aumento dell’età media dei reclute, salita a 22.7 anni rispetto ai decenni precedenti, e una persistente difficoltà del Army Reserve nel centrare gli obiettivi per sei anni consecutivi.

Implicazioni politiche, sociali e normative

La tempistica della revisione è avvenuta durante il conflitto tra Usa e Israele sull’Iran, un contesto rispetto al quale le opinioni dei più giovani mostrano livelli elevati di opposizione. Alcuni osservatori online hanno sottolineato il parallelismo tra l’ampliamento dell’età e le dinamiche di sostegno alla politica estera negli Stati Uniti, ma le autorità militari non hanno collegato formalmente la misura a sviluppi bellici.

Regole sull’uso di cannabis e disciplina militare

Il nuovo orientamento ammette la possibilità di arruolamento per chi ha avuto una condanna singola per possesso di marijuana senza necessità di un waiver, ma non modifica la politica sull’uso in servizio. L’uso di cannabis rimane vietato e test antidroga positivi possono portare a separazione obbligatoria ai sensi del UCMJ Article 112A. Inoltre, chi svolge servizio attivo non può fare affidamento su prescrizioni statali di medical marijuana per aggirare i divieti federali.

Dati sulla forza armata e composizione dei nuovi arruolati

Il panorama complessivo mostra una forza attiva di circa 1,32 milioni di membri: l’esercito è il più numeroso con quasi 450.000 effettivi, seguito dalla Navy (oltre 334.000) e dall’Air Force (più di 317.000). I Marines contano oltre 168.000, la Coast Guard quasi 42.000 e la Space Force circa 9.700. Nel 2026 circa l’80% dei nuovi arruolati nella Forza Regolare erano uomini; per quanto riguarda la composizione etnica, black e latino rappresentano ciascuno circa il 27% dei reclute, mentre i candidati bianchi sono intorno al 40%.

Nel complesso, la modifica dell’Army Regulation 601–210 rappresenta un tentativo pratico di ampliare i canali di reclutamento e snellire procedure considerate superflue, pur mantenendo limiti netti su reati gravi e sull’uso di sostanze durante il servizio. Le ricadute reali andranno valutate nei prossimi cicli di reclutamento e sul modo in cui la misura influenzerà la composizione e la disponibilità di personale per le diverse missioni.