Generalmente, Aurora Ramazzotti non replica alle critiche, ma quando si supera il limite non riesce a stare in silenzio. Questa volta, ad averla fatta infuriare, giustamente aggiungerei, è stato Fabrizio Corona.

Aurora Ramazzotti contro Fabrizio Corona: il motivo

Qualche giorno fa, Aurora Ramazzotti è stata pesantemente insultata sui social dall’hater di turno. Il leone da tastiera, ovviamente con profilo fake, ha raccontato di averla vista dal vivo insieme al compagno Goffredo Cerza e al piccolo Cesare. Questo incontro illuminante gli ha consentito di fare una sorta di radiografia alla famigliola: sia Aury che il suo fidanzato sono brutti e, di conseguenza, anche il bambino che hanno messo al mondo lo è. Questo pensiero eccelso – ovviamente si fa dell’ironia – è stato ripreso da Dillinger News, testata di Fabrizio Corona, che ha giustificato i commenti dell’hater in quanto corrispondenti alla verità.

Le parole di Aurora Ramazzotti

“‘Brutta, Goffredo imbarazzante e tuo figlio diretta conseguenza’. Hater insulta Aurora Ramazzotti. Ha ragione, non è un hater, è la realtà“, titola la testata di Fabrizio Corona. La figlia di Michelle Hunziker non ha incassato in silenzio e dopo aver condiviso il pensiero di Dillinger News, ha aggiunto:

“Sono d’accordo! Per questo insegnerò a mio figlio che usare i social per spargere odio non è solo concesso, ma è giusto. Toglieteci tutto ma non il diritto di insultare l’aspetto fisico di un’intera famiglia, compreso un bambino di un anno. Viva la libertà di espressione, ma dietro lo schermo e con un profilo falso”.

Subito dopo, Aurora ha postato una Stories divertente, in cui ammette che non chiederebbe mai consiglio a persone che la stanno insultando, Corona compreso, quindi non ha senso preoccuparsi delle loro opinioni.

Cosa ha detto Fabrizio Corona su Aurora Ramazzotti?

L’articolo scritto dalla redazione di Corona, in sostanza, sostiene che, nel momento in cui entri a far parte del mondo dello spettacolo, devi accogliere sia insulti che elogi. Le offese, neanche a dirlo, sono lecite anche quando riguardano l’aspetto fisico. Si chiama, sempre a detta di Fabrizio & Co, libertà di espressione e non può essere vietata a nessuno. Peccato che quelli che loro chiamano “commenti non allineati” siano solo beceri insulti, scritti da persone frustrate che dietro lo schermo sono leoni e nella vita di tutti i giorni non sono altro che vermi.