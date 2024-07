Quello che inizialmente sembrava un incidente automobilistico finito in tragedia, potrebbe invece celare un caso di femminicidio.

Auto finisce nel Po: si pensa a un omicidio-suicidio

A Casalmaggiore, in provincia di Cremona, un’auto è uscita di strada finendo nel fiume Po. A bordo Stefano Del Re, 53 anni, e Lorena Vezzosi, 51 anni, entrambi residenti a Sant’Arcangelo di Romagna. La Procura sta indagando su un possibile omicidio-suicidio.

Il video dell’incidente

Le riprese delle telecamere di sicurezza mostrano la macchina della coppia, una Nissan, lanciarsi a gran velocità sull’alzaia del fiume e finire in acqua. Nelle immagini l’uomo tenta di salvarsi, cercando di aggrapparsi a una barca con la mano fuori dal finestrino, mentre la donna, seduta al posto del passeggero, non sembra reagire. Questo dettaglio ha fatto pensare che potesse trovarsi priva di sensi oppure essere già deceduta. Sembrerebbe che la coppia vivesse separata di diverso tempo, particolare che ha sollevato non pochi sospetti.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Quando i soccorritori hanno recuperato il veicolo, dopo diverse ore dall’incidente, entrambi erano già morti. Secondo gli investigatori è plausibile che Stefano Del Re possa aver ucciso la compagna prima di gettarsi nel fiume, tentando poi di mettersi in salvo. Un primo esame sul corpo della donna ha mostrato una lesione alla gamba destra, compatibile con l’impatto. Sarà l’autopsia, prevista per lunedì, a fornire maggiori dettagli. Nel frattempo, i carabinieri stanno esaminando le abitazioni dei due in Romagna alla ricerca di tracce di violenza che possano chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti.