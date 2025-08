Autonomia: Casellati, 'la segue Calderoli, io sorveglio, unità va salvaguardata'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "L'autonomia differenziata non è la mia riforma, la segue Calderoli" ma "certamente, io la sorveglio. Infatti l'avevo cambiata, in accordo con tutti i nostri governatori, perché l'unità va salvaguardata. Noi avevamo detto ...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "L'autonomia differenziata non è la mia riforma, la segue Calderoli" ma "certamente, io la sorveglio. Infatti l'avevo cambiata, in accordo con tutti i nostri governatori, perché l'unità va salvaguardata. Noi avevamo detto prima i Lep e solo dopo un'intesa tra Stato e Regioni. Questo era stato il nostro incidere sulla riforma. Feci una telefonata in cui spiegai a Calderoli che altrimenti ci sarebbe stata un'opposizione trasversale nel Sud".

Lo dice la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati agli Stati generali del Mezzogiorno di Fi.