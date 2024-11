Autonomia: Parrini (Pd), 'solo Calderoli capovolge la realtà, interrompa le intese'

Roma, 15 nov (Adnkronos) - "Per la seconda volta in dieci anni una legge frutto delle ingegnose trovate del Ministro Calderoli viene demolita dalla Corte Costituzionale. In pochi possono vantare un risultato simile". Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini. "Alla luce di ciò c...

Roma, 15 nov (Adnkronos) – "Per la seconda volta in dieci anni una legge frutto delle ingegnose trovate del Ministro Calderoli viene demolita dalla Corte Costituzionale. In pochi possono vantare un risultato simile". Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini.

"Alla luce di ciò ci saremmo aspettati da parte sua maggiore prudenza. Invece no. Senza arrossire, Calderoli capovolge la realtà, batte i piedi e dice che sull'autonomia differenziata ha vinto lui e hanno perso gli altri. È quasi l'unico in Italia a pensarlo -prosegue l'esponente dem-. È infatti praticamente impossibile trovare studiosi qualificati della materia disposti a dargli ragione. Per un motivo semplice: ha grossolanamente torto"

"Al Ministro rivolgiamo un appello a cuore aperto: prenda atto di quello che è accaduto, si fermi, interrompa i negoziati per le intese, non costringa il Parlamento e l'opinione pubblica a sprecare tempo e energie attorno a una scatola vuota che solo lui vede piena", conclude Parrini.