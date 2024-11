Autonomia: Sarracino a Calderoli, 'tacere? A voce altissima in difesa unità nazionale'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Il nervosismo dilaga nella Lega: Calderoli infatti, dopo la sonora sberla ricevuta, anziché rispettare la Corte e bloccare immediatamente le intese con le regioni del nord, vorrebbe che le opposizioni stessero zitte per sempre. Per ora l’unica a tacere ...

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "Il nervosismo dilaga nella Lega: Calderoli infatti, dopo la sonora sberla ricevuta, anziché rispettare la Corte e bloccare immediatamente le intese con le regioni del nord, vorrebbe che le opposizioni stessero zitte per sempre. Per ora l’unica a tacere è la presidente Meloni che ancora non ha preso le distanze dalle farneticazioni del suo ministro. Noi, il Pd, continueremo a batterci contro chi vorrebbe spaccare l’Italia e mettere in discussione la coesione e l’unità nazionale. E lo faremo a voce altissima!". Lo scrive in una nota Marco Sarracino, responsabile Coesione territoriale, Sud e aree interne nella segreteria nazionale Pd.