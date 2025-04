Un piano ben congegnato

Nella notte tra martedì e mercoledì, la gioielleria “Zancan” di Nanto, in provincia di Vicenza, è stata al centro di un tentativo di furto che ha messo in evidenza la crescente audacia dei malviventi. Secondo le prime ricostruzioni, la banda era equipaggiata con bombole e attrezzature sofisticate, pronte a forzare le casseforti e a mettere le mani sui preziosi custoditi all’interno dell’azienda orafa. L’operazione, però, è stata interrotta in modo drammatico.

Intervento tempestivo del titolare

Il colpo è stato sventato grazie all’intervento tempestivo di Robertino Zancan, il titolare della gioielleria. Dopo l’attivazione dell’allarme, Zancan non ha esitato a prendere la situazione in mano. Armato di pistola, ha affrontato i malviventi, sparando diversi colpi in direzione dei ladri. Questo gesto coraggioso ha costretto i criminali a desistere e a fuggire, lasciando sul campo attrezzature e piani di furto.

Le indagini dei carabinieri

Subito dopo l’incidente, i carabinieri sono intervenuti sul luogo del tentato furto, sequestrando le bombole e le attrezzature abbandonate dalla banda. Le forze dell’ordine stanno ora conducendo un’indagine approfondita per identificare i membri della banda e comprendere se ci siano collegamenti con altri furti avvenuti nella zona. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle attività commerciali e sull’efficacia delle misure di protezione adottate dai negozianti.