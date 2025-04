Un’arte antica in pericolo

La doratura, un’arte che affonda le radici nella storia, è oggi a rischio di estinzione. A Milano, un laboratorio di famiglia ha rappresentato per anni un punto di riferimento per la creazione di foglie d’oro, utilizzate per rivestire opere d’arte e oggetti di grande valore. Tra i lavori più celebri, spiccano le foglie d’oro che adornano la Madonnina del Duomo e l’angelo del campanile di San Marco. Queste opere non sono solo simboli di bellezza, ma anche testimonianze di un patrimonio culturale che merita di essere preservato.

La crisi delle botteghe artigiane

Negli ultimi anni, la crisi delle botteghe artigiane ha messo in ginocchio molte tradizioni locali. Marino e Sabrina, gli ultimi custodi di questa arte, si sono trovati costretti a prendere una decisione difficile: donare i loro macchinari al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Questa scelta, sebbene carica di rimpianto, rappresenta un tentativo di salvaguardare un sapere che rischia di andare perduto. La mancanza di nuove vocazioni e di spazi adeguati per continuare l’attività ha reso difficile il mantenimento di un mestiere che richiede anni di esperienza e dedizione.

Il futuro della doratura a Milano

La donazione dei macchinari è un gesto simbolico che evidenzia la necessità di un intervento collettivo per salvaguardare l’arte della doratura. È fondamentale che le istituzioni e la comunità si uniscano per sostenere gli artigiani e promuovere corsi di formazione che possano attrarre nuove generazioni. Solo così sarà possibile mantenere viva una tradizione che, oltre a rappresentare un’importante risorsa culturale, contribuisce anche all’economia locale. La doratura non è solo un mestiere, ma un’arte che racconta storie e tradizioni, un patrimonio da custodire gelosamente.