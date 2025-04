Fratelli d’Italia ufficializza la candidatura di Luca Lazzàro

Fratelli d’Italia ha annunciato la candidatura di Luca Lazzàro, presidente regionale di Confagricoltura, per il ruolo di sindaco di Taranto in vista delle prossime elezioni amministrative. La notizia è stata comunicata dall’onorevole Giovanni Donzelli durante una conferenza stampa tenutasi al teatro Tarentum, un evento che ha visto la partecipazione di figure di spicco del partito, tra cui il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, e diversi deputati ed europarlamentari.

Le parole di Luca Lazzàro sulla sua candidatura

Lazzàro ha espresso il suo onore per la proposta ricevuta, sottolineando l’importanza della responsabilità che comporta il suo nuovo ruolo. “Ho dato la disponibilità e ringrazio per l’attenzione riservata nei miei confronti”, ha dichiarato. Il candidato ha messo in evidenza il suo legame con l’economia della regione, definendola un settore cruciale per il futuro di Taranto. “Lavoreremo per fare in modo che Taranto ricominci a camminare”, ha aggiunto con determinazione.

Le sfide future per Taranto

Secondo Lazzàro, la città non può permettersi di rassegnarsi. “Dobbiamo correre perché ci sono grandi attese e siamo pronti a lavorare”, ha affermato. Il candidato sindaco ha evidenziato la necessità di un governo stabile e lungimirante, capace di collegarsi con il governo nazionale e di condividere scelte strategiche per il futuro della città. “È fondamentale collaborare con le altre città della regione per far diventare Taranto un punto centrale”, ha concluso, lasciando intendere che la sua amministrazione punterà su un approccio inclusivo e proattivo.