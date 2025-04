La condanna per stalking segna un capitolo difficile per Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo.

La sentenza e le reazioni

La notizia della condanna di Lulù Selassié a un anno e otto mesi di reclusione per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo ha scosso il mondo del gossip e della cronaca rosa. La sentenza, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Roma, arriva dopo un lungo processo che ha messo in luce una vicenda complessa e dolorosa. Lulù, ex concorrente del Grande Fratello, ha espresso il suo disappunto sui social, affermando che la sua verità non coincide con quella processuale. Questo sfogo ha sollevato interrogativi sulla sua versione dei fatti e sulla reale natura della loro relazione.

Le parole dell’avvocato di Bortuzzo

Francesco Laurito, legale di Manuel Bortuzzo, ha parlato a nome del suo assistito, sottolineando la gravità della situazione. “Non c’è nulla da festeggiare”, ha dichiarato, evidenziando il profondo stato emotivo in cui si trova il campione di nuoto. La sua preoccupazione principale è quella di proteggere Manuel, che ha vissuto un’esperienza traumatica. L’avvocato ha anche espresso la speranza che questa vicenda possa chiudersi al più presto, permettendo a Bortuzzo di riprendere in mano la sua vita. La condanna, secondo Laurito, non rappresenta una vittoria, ma piuttosto un capitolo doloroso da superare.

Il contesto della relazione

La relazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è stata caratterizzata da alti e bassi, ma la recente condanna ha messo in evidenza aspetti inquietanti. Secondo l’accusa, Lulù avrebbe perseguitato Bortuzzo, arrivando a minacciarlo di morte. Questo ha portato a una riflessione più ampia sulla salute mentale e sulle dinamiche relazionali, specialmente nel contesto di una relazione che ha attirato l’attenzione dei media. La questione del stalking è un tema delicato e complesso, che merita un’analisi approfondita, soprattutto in un’epoca in cui le relazioni interpersonali sono sempre più esposte al giudizio pubblico.