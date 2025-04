La sussidiarietà come strumento per rafforzare il legame tra istituzioni e società

Il significato della sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà rappresenta un concetto fondamentale per il funzionamento delle democrazie moderne. Esso implica che le decisioni devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini, promuovendo così un rapporto diretto e responsabile tra le istituzioni e la società. Questo approccio non solo valorizza l’autonomia delle diverse entità pubbliche, ma favorisce anche una maggiore partecipazione dei cittadini nella vita politica e sociale.

Il messaggio di Sergio Mattarella

Durante un recente incontro al Quirinale con la Fondazione per la Sussidiarietà, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza di rafforzare questo principio. Secondo Mattarella, la sussidiarietà non deve essere vista come un semplice strumento burocratico, ma come un valore intrinseco che lega le istituzioni alla società civile. “La libertà della persona e la solidarietà nelle comunità” sono, secondo il presidente, i valori che devono guidare l’applicazione della sussidiarietà, rendendola un elemento chiave per la coesione sociale.

Rischi di una gerarchia arbitraria

Mattarella ha avvertito dei pericoli legati all’assenza di un forte principio di sussidiarietà, evidenziando come l’introduzione di criteri gerarchici possa portare a concentrazioni di potere che minacciano l’impianto democratico. In un contesto in cui le istituzioni devono operare in sinergia, è fondamentale evitare che si creino poteri separati dalla società, che possano indebolire il tessuto democratico. La sussidiarietà, quindi, non è solo un principio giuridico, ma un elemento essenziale per garantire una democrazia sana e funzionante.

Il ruolo della società civile

La sussidiarietà trova la sua radice più profonda nella società civile, dove i cittadini possono esprimere le proprie esigenze e contribuire attivamente alla vita pubblica. La partecipazione attiva dei cittadini è cruciale per il rafforzamento della democrazia, poiché consente di costruire un dialogo costruttivo tra le istituzioni e la popolazione. In questo senso, la sussidiarietà diventa un ponte tra le diverse realtà sociali, promuovendo la solidarietà e il rispetto reciproco.