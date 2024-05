Autonomia: Schlein, 'oltre 50mila in piazza, da società civile un no a riforma pericolosa'

Autonomia: Schlein, 'oltre 50mila in piazza, da società civile un...

Autonomia: Schlein, 'oltre 50mila in piazza, da società civile un...

Roma, 27 mag (Adnkronos) – Con l'autonomia "hanno svelato un cinico baratto tra una riforma costituzionale che accentra tutti i poteri nelle mani del capo del governo e la distruzione della prospettiva di riscatto per il Sud di questo Pese". Lo ha detto Elly Schlein, oggi in tour in Calabria.

"Siamo felici della straordinaria partecipazione di più di 50mila persone in piazza a Napoli. Sono il segno che c'è una società civile, con il sindacato e le associazioni, ancora molto vogliosa di partecipare e dire di no a una riforma pericolosa come questa", ha aggiunto la segretaria del Pd.