La piattaforma di investimento globale eToro ha ottenuto l'Autorizzazione MiCA per poter agire nel mercato delle criptovalute anche in Unione Europea, offrendo nuovi servizi sicuri e trasparenti a chiunque voglia affidarsi al brand

24 febbraio 2025 – eToro, piattaforma di trading e investimento multi-asset, annuncia che la sua filiale europea, eToro (Europe) Ltd, ha ottenuto l’autorizzazione dalla Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) per offrire servizi cripto in tutta l’Unione Europea ai sensi della Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Questo traguardo permette a eToro di operare in conformità con le nuove normative europee, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza agli investitori.

Autorizzazione MiCA: un passo avanti nella regolamentazione del trading cripto

Avi Sela, Chief Operating Officer – Regulation di eToro, commenta: “La regolamentazione è fondamentale per proteggere i consumatori, garantire stabilità finanziaria e favorire la trasparenza nel mercato. eToro è stata tra le prime piattaforme ad abbracciare gli asset cripto e crediamo fermamente che questa classe di investimento possa svolgere un ruolo strategico in un portafoglio diversificato.”

Sela aggiunge: “Accogliamo con entusiasmo l’introduzione del MiCA. Grazie alla certificazione CySEC, possiamo ora offrire servizi di criptoasset a livello europeo, promuovendo l’adozione di criptovalute con regole di mercato chiare e uniformi, tutelando al contempo gli investitori.”

eToro: leader nel trading cripto e multi-asset

eToro vanta oltre 38 milioni di utenti registrati in 75 Paesi, con l’Europa come mercato principale. La piattaforma ha introdotto il bitcoin nel 2013, ampliando costantemente l’offerta di asset digitali. Oggi, gli utenti possono negoziare oltre 100 criptoasset, oltre a azioni, ETF, indici, materie prime, valute e Smart Portfolio tematici.

L’autorizzazione MiCA rafforza la posizione di eToro come piattaforma di investimento affidabile, combinando la regolamentazione MiFID e MiCA per garantire trasparenza, protezione degli investitori e conformità normativa.

Sicurezza e certificazioni grazie all’autorizzazione MiCA: massima protezione per gli utenti

eToro ha recentemente ottenuto la certificazione SOC 2 di tipo II, assegnata dal revisore Grant Thornton, per l’eccellenza operativa nella custodia degli asset digitali. Questa certificazione attesta l’impegno della piattaforma nel fornire standard elevati di sicurezza e protezione dei dati.

eToro: la piattaforma di investimento sociale globale

Fondata nel 2007, eToro è una delle principali reti di investimento sociale, con l’obiettivo di rendere il trading accessibile a tutti. Oggi, milioni di investitori condividono strategie e operazioni, creando un ambiente di trading collaborativo, intuitivo e trasparente. Gli utenti possono acquistare, detenere e vendere asset, monitorare il portafoglio in tempo reale e negoziare in totale libertà.

Per ulteriori informazioni: Mymediarelation Srl

Via Monferrato, 13 – 20144 Milano

Marco Messori – Mobile +39.335.598.58.09 – messori@mymediarelation.it

Elena Filippi – Mobile +39.366.659.59.78 – filippi@mymediarelation.it

Silvia Ragusa – etoro@mymediarelation.it

Disclaimer: eToro è regolamentato in Europa dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (FCA) e in Australia dalla Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Questa comunicazione è puramente informativa e non costituisce un consiglio di investimento.