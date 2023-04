Home > Video > Avvistamenti di orsi in Abruzzo Avvistamenti di orsi in Abruzzo

"Antonè, aiuto! MI ha morso un orso. Forse me la scampo… Se no, ti amo! Dà un bacio a Mario": l'audio di Antonio Rabbia alla moglie mentre scappa da un orso incrociato su un sentiero non è l'unica testimonianza di un incontro con questi animali in Abruzzo