Aydin Mod risponde a una fan: “Come mai ti sei fatta così tanti tatuaggi?”

“Non sono una fan del dover dare spiegazioni del perché io faccia quello che voglio con il mio corpo, in quanto mio”. Nonostante questo suo pensiero, continua con le motivazioni: “Considero il corpo come la cosa più preziosa che possiamo avere: per voi quello che vedete è rovinarsi, ma per me è estremamente importante esprimere la mia libertà attraverso il mio corpo. Mi vedo bella e sto bene con me stessa”. E voi, cosa ne pensate?