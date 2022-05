Azione. Richetti, 'in Trentino non faremo primarie'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "In relazione al dibattito apertosi in Trentino a proposito delle future elezioni provinciali, preciso e ribadisco che la linea politica di Azione è quella contenuta nella relazione del Segretario Mario Raffaelli (componente della segreteria nazionale) nel recente Congresso provinciale".

Lo dichiara il presidente di Azione, Matteo Richetti.

"In tale relazione è stato precisato, tra l’altro, che la candidatura alla guida del governo provinciale dovrà essere scelta attraverso un dialogo fra i soggetti che comporranno la futura coalizione così come è stato fatto, con scelta vincente, in occasione delle ultime elezioni comunali di Trento. Ciò esclude tassativamente, per quanto ci riguarda, qualsiasi ricorso ad elezioni primarie. Posizione questa che, essendo di origine congressuale, è impegnativa per tutti gli iscritti e in particolare per quanti ricoprono a qualsiasi titolo incarichi dirigenziali".

"Azione quindi continuerà la costruzione di una proposta politica innovativa sia per i contenuti che per la persona che sarà chiamata a rappresentarla. Convinti che attraverso un confronto serio e costruttivo con le altre forze politiche sarà possibile ottenere un risultato importante per il futuro del Trentino".