Polemiche tra i concorrenti

La sesta puntata di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai 1, ha suscitato un acceso dibattito tra i concorrenti e la giuria. Massimiliano Ossini ha espresso il suo disappunto riguardo alla presunta mancanza di obiettività da parte dei giudici, mentre Sonia Bruganelli ha risposto in modo piccato alle critiche di Guillermo Mariotto, che l’aveva definita poco aggraziata. Queste tensioni hanno creato un clima di nervosismo, rendendo la serata ancora più avvincente per il pubblico.

Ritiri e infortuni

Un altro momento significativo della puntata è stato il ritiro temporaneo di Nina Zilli e Pasquale La Rocca. A causa di un infortunio, Nina ha deciso di abbandonare la competizione per recuperare, annunciando che tornerà il 30 novembre. Durante la sua esibizione, ha cantato una delle sue canzoni, dimostrando il suo talento anche al di fuori del ballo. Questo evento ha suscitato grande empatia tra i fan, che sperano di rivederla presto in pista.

Classifica finale e tesoretto

La classifica finale ha visto Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti al primo posto con 77 punti, seguiti da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con 50 punti. La serata è stata ulteriormente movimentata dal tesoretto di 50 punti, assegnato a Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, che ha cambiato le sorti della competizione. Le coppie che hanno superato il turno sono state decise anche grazie al voto del pubblico, dimostrando quanto sia fondamentale il supporto dei fan in questo show.

Ballottaggio e sfide finali

Le coppie Alan Friedman e Giada Lini e Sonia Bruganelli e Carlo Aloia si sono trovate in ballottaggio. Dopo le esibizioni, la coppia di Sonia ha prevalso con il 64% dei voti, costringendo Alan e Giada ad abbandonare il programma. Questo spareggio ha messo in evidenza la competitività del programma, dove ogni esibizione può fare la differenza. La tensione è palpabile e il pubblico è sempre più coinvolto nelle sorti dei concorrenti.