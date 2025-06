Le elezioni comunali hanno definito il nuovo assetto politico di due importanti città del Sud Italia. A Taranto, il centrosinistra si è imposto con una vittoria netta, consolidando il proprio consenso tra gli elettori. Nel contempo, a Matera, è stato il centrodestra a conquistare il favore della maggioranza, assicurandosi la guida della città. Con queste tornate elettorali, entrambe le realtà urbane vedono cambiare volto il loro governo locale, con i nuovi sindaci chiamati a guidare le sfide e le opportunità future.

Ecco chi sono i nuovi sindaci.

Ballottaggi: Bitetti nuovo sindaco di Taranto

Secondo i dati ufficiali diffusi dal Viminale, Piero Bitetti, sostenuto da otto liste di centrosinistra, tra cui Pd, Alleanza Verdi Sinistra e Dc, ha conquistato la vittoria al ballottaggio ed è diventato il nuovo sindaco di Taranto. Nel secondo turno, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno schierato il loro supporto a Tacente, mentre Bitetti ha potuto contare sull’appoggio esterno del Movimento 5 Stelle, il cui candidato al primo turno era la giornalista Annagrazia Angolano, che aveva ottenuto il 10,91% dei voti.

“Un appello che faccio ai competitor. I cittadini ci hanno dato un ruolo, la campagna elettorale è alle spalle, adesso abbiamo bisogno di lavorare tutti insieme, per i ruoli che spetteranno a ciascuno, nell’intesse e per il bene comune”, così Piero Bitetti ha risposto al voto dei cittadini.

Bitetti, 51 anni, è dirigente nell’azienda di famiglia e vanta un lungo percorso politico a livello comunale e provinciale. Ha ricoperto diversi incarichi, tra cui assessore comunale, consigliere delegato in provincia, consigliere comunale e, fino al 7 novembre scorso, presidente del consiglio comunale. Nel 2017 si era già presentato come candidato sindaco sostenuto da sette liste civiche riconducibili all’area di centrosinistra, ma aveva raccolto soltanto l’8,19% delle preferenze.

Matera, esplode la festa nel centrodestra: Nicoletti avanti a Matera

Nel comitato elettorale di Antonio Nicoletti, candidato del centrodestra e prossimo sindaco di Matera, esplode la festa tra sostenitori e dirigenti. I vertici del centrodestra sono ormai certi della vittoria, così come riportato dall’Ansa, con Nicoletti in vantaggio in quasi tutte le sezioni della città.

Al primo turno Nicoletti aveva ottenuto il 37% con sei liste, mentre l’avversario del centrosinistra, Roberto Cifarelli, era al 43,5% sostenuto da dieci liste; ora però il ribaltamento appare sempre più probabile.

“Sono molto contento di potermi dedicare ancora di più a Matera, la città che io amo e che voglio spingere ancora più in alto”, ha affermato dopo l’ufficialità della vittoria.

Antonio Nicoletti, ingegnere nato nel 1974, è il candidato del centrodestra sostenuto da sei liste, tra cui Forza Italia e Fratelli d’Italia. Attualmente dirige la Fondazione Matera Basilicata 2019 e fino a gennaio ha guidato l’Apt, l’Azienda di promozione turistica della Basilicata. Dal 2015 al 2019 ha lavorato come dirigente comunale a Matera, occupandosi di programmazione strategica, innovazione urbana e dei finanziamenti per Matera Capitale Europea della Cultura.