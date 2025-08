La Banca ha segnalato un uso illecito del proprio nome e del proprio logo per invitare utenti a gruppi sospetti su WhatsApp.

La Banca d’Italia ha denunciato un falso profilo su Instagram, che avrebbe l’obiettivo di attirare gli utenti a iscriversi a un gruppo su WhatsApp sospetto.

Banca d’Italia denuncia un falso profilo Instagram: segnalato un uso illecito

Si tratta di un account non autorizzato che ha lo scopo di spingere gli utenti a iscriversi a un gruppo su WhatsApp, nel quale vengono promossi presunti servizi di investimento e consulenza finanziarie. La Banca d’Italia ha preso subito le distanze asserendo di non aver mai offerto servizi di investimento a privati cittadini. Si avvisa che sono già iniziate le iniziative per rimuovere tale profilo falso che, dopo la segnalazione, è stato svuotato da tutti i post.

Banca d’Italia: il comunicato

La Banca d’Italia, attraverso un comunicato, ha voluto segnalare tale profilo falso prendendone le distanze: “La Banca d’Italia non offre servizi di investimento o gestione di fondi a soggetti privati.” La Banca d’Italia invita anche tutti i cittadini a fare molta attenzione alle truffe che si possono trovare sui social, e di verificarne sempre la veridicità. Si consiglia di contattare l’ente in caso di dubbi. Inoltre è sempre bene non cliccare su link sospetti o accettare inviti a gruppi chiusi.