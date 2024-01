Banche: Abi, a dicembre depositi scesi a 1779 mld, in un anno -71 mld

Roma, 16 gen. -(Adnkronos) – In un anno i depositi della clientela delle banche italiane sono scesi di 71 miliardi (-3,8%) passando da 1850,4 miliardi di euro di dicembre 2022 a 1779,4 miliardi dell'ultimo mese del 2023. E' uno dei dati che emerge dal Rapporto mensile dell'Abi che ricorda come il calo annuo a novembre 2023 fosse ancora più forte (-4,1%). Per contro la raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, presenta un incremento di oltre 207 miliardi tra novembre 2022 e novembre 2023 (125,4 miliardi famiglie, 24,2 imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione). A dicembre poi la raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni,è cresciuta rispetto ad un anno prima (+19,1%), in accelerazione rispetto a novembre 2023 (+18,6%).

Alla luce di questi dati la raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) è risultata a dicembre 2023 inferiore di 40 miliardi su base annua (2028,4 miliardi contro 2068,4, pari a -1,5%).