C’è grande attesa per il ritorno di Barbara D’Urso come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, segnando il suo debutto su Rai. Prima della performance, l’ex conduttrice di Mediaset ha voluto condividere un messaggio, che Milly Carlucci ha descritto come un esempio di autoironia. Spesso criticata per il suo approccio alla televisione, Barbara ha deciso di affrontare le contestazioni. In un video, la D’Urso, guardando in camera, ha chiesto con il suo inconfondibile stile cosa si intenda per televisione trash: «Posso porre una domanda? Mi chiarite cos’è il trash? Oggi si considera trash una cosa e un’altra no».

In studio, Selvaggia Lucarelli si prepara a rispondere a questa dichiarazione autoironica: «Fra me e Barbara non è accaduto nulla, se non alcune querele da parte sua… Oltre a ciò, come valuto la sua autoironia? Non capisco». Poi aggiunge una battuta: «Era assente il trash finché non c’era lei in televisione, ma non preoccupatevi, stasera sarà di nuovo presente».

Resta da vedere come Barbara reagirà a Selvaggia dopo la sua esibizione, e soprattutto in che modo lo farà