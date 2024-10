Barbara d'Urso e Gianni Scandiffio partecipano a Ballando con le Stelle: scopriamo le due routine che presenteranno.

L'attesa cresce per il debutto di Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle su Rai1. La presentatrice eseguirà due coreografie, una bachata su "Todo De Me" e una salsa su "Azafata", in coppia con il ballerino e giudice della danza sportiva Gianni Scandiffio. Secondo voci, d'Urso potrebbe ricevere un cachet di circa 70 mila euro per la sua performance. Selvaggia Lucarelli avrà il compito di valutare le sue esibizioni, nonostante passate tensioni tra le due.

L’attesa per il debutto di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle su Rai1 cresce notevolmente, e oggi TvBlog ha svelato i dettagli riguardo la sua esibizione e il partner di ballo. Grazie a un cachet considerevole, Milly Carlucci sarebbe riuscita a persuaderla a presentare due coreografie diverse. Barbara danzerà una bachata sulle melodie di “Todo De Me”, che è la versione spagnola di “All Of Me”, oltre a una salsa su “Azafata”. Il suo ballerino sarà Gianni Scandiffio, un esperto tecnico, giudice e formatore della danza sportiva in Italia.

Giuseppe Candela aveva accennato qualche giorno fa su Dagospia che per questa breve performance Barbara d’Urso potrebbe ricevere circa 70 mila euro. Un compenso davvero elevato, riconosciuto che simili somme non sono comuni a Viale Mazzini. Queste due ‘passeggi’ sul palco si riveleranno in realtà come coreografie autentiche.

Selvaggia Lucarelli avrà il compito di valutare le esibizioni di Barbara, anche se tra le due donne ci sono stati momenti di tensione in passato. Quando Milly Carlucci ha rivelato il nome della conduttrice, Selvaggia ha commentato sarcasticamente sui social: “Proprio il giorno in cui ho pilates!”. Questa osservazione ha portato a un chiarimento durante un’intervista con Caterina Balivo a La Volta Buona, dove ha spiegato: “Purtroppo sabato non ci sarò, lo immagino dispiacere per la ballerina della serata, ma ci sono situazioni che non si possono evitare. Lei si dedica alla danza, io al pilates. Ognuno ha le proprie priorità, non rimandabili, giusto? Chissà se le piacerebbe!”