Bari: Gasparri, 'fatti gravissimi, parole Decaro inaccettabili'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Stupiscono le reazioni indignate di Decaro e di altri esponenti della sinistra che si ritengono sottratti ad ogni dominio della legge. Bene ha fatto il ministero dell'Interno a costituire la commissione di accesso. I fatti di Bari sono gravi e scandalosi. Le testimonianze che sono state raccolte sono eclatanti". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

"Decaro -aggiunge l'esponente azzurro- non può nemmeno sottovalutare il suo ruolo personale per le deleghe che gestisce. Il fatto che poi alcuni siano passati da uno schieramento all'altro dimostra, ancora di più, il potere obliquo e mal utilizzato da chi ha alimentato forme di trasformismo evidentemente anche con scelte premiali per chi, passando da uno schieramento all'altro, deve evidentemente aver tratto vantaggi dalla sua subordinazione al potere locale. Quanto é avvenuto a Bari è gravissimo. Le parole di Decaro sono inaccettabili".

"Destano poi stupore gli atteggiamenti di alcuni togati che, all'indomani dello scuotere della vicenda, hanno tenuto atteggiamenti molto discutibili, che fanno immaginare vicende sulle quali bisognerà fare luce anche nella commissione Antimafia. Non solo quindi con la commissione di accesso. Ma anche con le iniziative che in sede parlamentare, come membro della commissione, chiederò di attivare con immediatezza. Quello di Bari è uno scandalo enorme. C'è un grumo di potere che deve essere sottoposto ad attente verifiche per poi assumere le decisioni conseguenti. Che potrebbero essere anche le più clamorose a garanzia della legalità e della trasparenza. E queste reazioni presuntuose e arroganti di Decaro e company -conclude Gasparri- ci inducono ad agire con ancora più determinazione su questo versante. E lo faremo. Sarò nelle prossime ore a Bari per parlare pubblicamente di questa vicenda”.