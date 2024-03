Basilicata: Calenda, 'Pittella si è scusato, dopo vita in centrosinistra è stato escluso'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Le parole di Pittella sono state fuori luogo? Certo, ma lo ha detto lui stesso. Dovete pensare all'emozione di una vita spesa nel centrosinistra e vedersi escluso con un veto dal centrosinistra per un veto del M5s, non è una cosa banale". Così...

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Le parole di Pittella sono state fuori luogo? Certo, ma lo ha detto lui stesso. Dovete pensare all'emozione di una vita spesa nel centrosinistra e vedersi escluso con un veto dal centrosinistra per un veto del M5s, non è una cosa banale". Così Carlo Calenda margine di un evento in Campidoglio aggiungendo che è intenzione di Marcello Pittella di candidarsi alle regionali in Basilicata.