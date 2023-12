Basket: Denver Nuggets, Gordon morso da un cane al viso e ad una mano

Denver, 27 dic. - (Adnkronos) - L'ala dei Denver Nuggets Aaron Gordon sarà costretto a stare lontano dai parquet Nba in seguito all'aggressione subita da un cane che lo ha morso al viso e ad una mano. "Aaron è in buone condizioni e rimarrà lontano dalla squadra fi...

Denver, 27 dic. – (Adnkronos) – L'ala dei Denver Nuggets Aaron Gordon sarà costretto a stare lontano dai parquet Nba in seguito all'aggressione subita da un cane che lo ha morso al viso e ad una mano. "Aaron è in buone condizioni e rimarrà lontano dalla squadra finché non recupera", fa sapere la squadra campione Nba che non ha reso noti i tempi di recupero. Il 28enne californiano viaggia nella prima fase della stagione a 13,6 punti e 6,9 rimbalzi di media.