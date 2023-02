Basket: Nba, buona la prima senza Curry per Golden State, Thunder battuti 141-114

San Francisco, 7 feb.

-(Adnkronos) – Netta vittoria casalinga di Golden State (28-26), al primo match senza il leader della squadra Stephen Curry, su Oklahoma City (25-28) sconfitta 141-114. Gli Warriors lanciano un messaggio forte e chiaro: “Possiamo vincere anche senza il n°30”, come dimostrato in un secondo tempo straripante contro i Thunder – 81 punti a referto in due quarti – spazzando via OKC che non va oltre i 20 punti di Shai Gilgeous-Alexander che tira 6/16 dal campo con 4 assist e poco altro.

L’uomo della serata, come spesso accade contro OKC (sin dall’ormai lontano 2016 e dalla serie vinta in rimonta contro i Thunder di KD), è Klay Thompson – scatenato autore di 42 punti con 12/16 dalla lunga distanza (massimo in stagione per canestri dall’arco); diventando così il primo giocatore negli ultimi due anni a realizzare 40+ punti senza tentare neanche un tiro libero. Ad armare la sua mano ci pensa Jordan Poole, che chiude con 21 punti e 12 assist (massimo in carriera), mentre sono 18 quelli realizzati da Andrew Wiggins con 8/15 dal campo.