Basket: Petrucci, ‘grazie a Pozzecco, con Banchi per sbancare’

Nella mia carriera ho contato 11 allenatori con diverse caratteristiche, attributi. Luca ha tanti attributi, ha portato risultati. In Lettonia, ultimo risultato, è partito quasi da zero in una nazionale che non aveva stravinto. Poi ha esperienza internazionale in tanti paesi. Lui ha dimostrato la persona serie che è, non ha un brutto carattere, ha un carattere e tutto questo mi ha portato a condividere la proposta”. Sono le parole del presidente della Federbasket Gianni Petrucci nel corso della presentazione del nuovo ct azzurro Luca Banchi al Salone d’Onore del Coni. “L’allenatore è la persona più importante in una squadra, quando ci sono presidenti che fanno i presidentissimi i giocatori devono avere il rapporto con il tecnico. Io ti timbro nel cuore i cinque cerchi olimpici. Non esiste altro, le Olimpiadi sono tutto, il coronamento di una vita. Con Banchi dobbiamo sbancare”, ha concluso Petrucci.