Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno litigato? Questo è il quesito dei fan dei due partecipanti all’ultima edizione del Grande Fratello. Per chi non conoscesse bene la storia è opportuno un riassunto. Dopo la loro esperienza nella Casa, Beatrice e Giuseppe hanno continuato a frequentarsi, apparendo spesso in coppia ad eventi o immortalati dai paparazzi. Tuttavia ultimamente i due risultano non seguirsi più sui social. Cosa è successo?

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi hanno litigato? Le dichiarazioni di Deianira Marzano

Se veramente litigio c’è stato, significa che è un qualcosa di recentissimo. Infatti, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sembrano essere una coppia affiatata e tra i due ci sarebbe più di un’amicizia. A dichiararlo è stata Deianira Marzano ospite di Radio Marte: “Le cose procedono più che bene e loro continuano a vedersi. Ma non è mica finita qui la storia. Sono fidanzati ufficialmente, hanno trascorso due giorni a Milazzo, dove venerdì hanno un evento, e hanno passato una notte in hotel”.

Beatrice Luzzi spiega la situazione

Dopo che le foto e i follow reciproci sono stati tolti, Beatrice Luzzi ha spiegato quello che sarebbe successo, affermando che in realtà non aveva smesso di seguire Garibaldi volontariamente. Ha sottolineato che a volte basta passare la mano sullo schermo per mettere mi piace o togliere il segui, dichiarando che è una situazione fastidiosa.

La risposta di una fan

Una fan che aveva sollevato la questione ha risposto a Beatrice, facendo notare che se è possibile che un follow possa sparire per sbaglio, lo stesso non può accadere per le foto. La fan ha osservato che apparentemente passando la mano si possono togliere anche due foto e ha suggerito di mantenere la linea privata se questa era stata la scelta iniziale. Ha aggiunto che queste mosse sui social creano solo caos, tuttavia ha augurato il meglio a entrambi. La donna ha però concluso dicendo che la spiegazione di Beatrice non ha senso.